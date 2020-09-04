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04.09.2020 - 19:40 | | AA

Bakan Pakdemirli, Rize'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de yaklaşık bir ay önce sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Rize'de incelemelerde bulundu

Pakdemirli, beraberindeki Vali Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Pakdemirli ve Yazıcı'ya yeşil-mavili takımın formasını hediye etti.

Pakdemirli, daha sonra Çayeli ilçesinde sel ve heyelanın hasara yol açtığı Şairler Deresi'nde incelemelerde bulundu, yapılması planlanan yeni köprü alanını drone görüntülerinden izledi.

Bakan Pakdemirli, ilçeye bağlı Köprübaşı köyü ve Madenli beldesinde de selin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Madenli Belde Belediyesinde düzenlenen değerlendirme toplantısına da katılan Pakdemirli, inceleme ve ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

 

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