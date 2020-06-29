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29.06.2020 - 11:03 | | DHA

Bakan Soylu, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da dün katıldığı Güvenlik Toplantısı'nın ardından kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Bakan Soylu, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

İçişleri Bakanı Soylu, dün Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından Bakan Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Münir Karaloğlu ile birlikte kentin tarihi mekanlarını gezdi. Hz. Süleyman Camisi ve sahabe türbelerini ziyaretlerinin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Diyarbakır Surları'nı gezdi. Vali Karaloğlu, tarihi surlarda yakın zamanda başlatılacak restorasyon çalışmalarıyla ilgili Bakan Soylu'ya bilgi verdi. Millet Bahçesi, Hevsel Bahçeleri ve Sur içindeki tarihi mekanları gezen İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Soylu, Diyarbakırın tarihi mekanlarını gezdi

Bakan Soylu, Diyarbakırın tarihi mekanlarını gezdi

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