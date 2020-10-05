Bakan Soylu duyurdu! 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kaçış yok!

Ya teslim

Ya ...

İstihbarat

Operasyon

Sonuç

Kahramanlarımız sağolsun

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi;

Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda KIRMIZI kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.