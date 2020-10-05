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05.10.2020 - 10:44 |

Bakan Soylu duyurdu! 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri kırmızı biri turuncu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu! 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kaçış yok!

Ya teslim
Ya ...

İstihbarat
Operasyon
Sonuç

Kahramanlarımız sağolsun

Bakan Soylu duyurdu 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi;

Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda KIRMIZI kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.

Bakan Soylu duyurdu 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

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