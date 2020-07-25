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25.07.2020 - 19:10 | | DHA

Bakan Soylu, Mersin'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu, Mersin'de güvenlik toplantısına katıldı

Sabah saatlerinde Adana Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra karayolu ile Mersin'e geldi. Mersin Valiliği önünde Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Bakan Soylu, tören mangasını selamladı.

Valilik hatıra defterini imzalayan Bakan Soylu, daha sonra güvenlik toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıya; İçişleri Bakanı Yardımcıları Mehmet Ersoy ile Muhterem İncenin yanı sıra; Vali Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, daire başkanları ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri katıldı.

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