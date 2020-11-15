15.11.2020 - 11:59 |
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir paylaşımı: Az kaldı...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir’de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin son görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 4 Kasım'da İzmir’de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurmuştu.
Çataklı, yapımı devam eden konteyner kentin son durumuna ilişkin Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.
Paylaşımına 'Az kaldı' notunu düşen Çataklı, konteyner kentin son fotoğraflarını da paylaştı.
İsmail Demir EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazırSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli ve yerli imkanlarla üretilen, 2 saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veren EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini açıkladı.