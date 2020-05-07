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07.05.2020 - 18:40 | | AA

Bakan Yardımcısı Kıran, İngiltere'nin sağlık malzemelerini iade edeceği iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İngiltere'nin yeni tip corona virüsle mücadele için Türkiye'den ithal ettiği 400 bin tıbbi malzemeyi iade edeceği iddiasını yalanlayarak, İngiliz yetkililere de bu iddiaları en kısa sürede yalanlamaları çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Kıran, İngiltere'nin sağlık malzemelerini iade edeceği iddiasını yalanladı

Kıran, "Biz10 TV" adlı Youtube kanalında söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddianın yer aldığı habere konu olan kaynağın belli olmadığına dikkati çeken Kıran, "Resmi anlamda bize intikal etmiş hiçbir bilgi ve veri yok." ifadesini kullandı.

Kıran, İngiltere'ye yardımın hem NATO ittifakı hem de bu ülkeyle olan tarihi dostluk çerçevesinde yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği tıbbi malzemelerde hiçbir sorun yok. Bunların hepsi uluslararası standartlara uygundur. İnanıyoruz ki İngiliz yetkililer de bunu en kısa sürede düzeltecektir, düzelteceklerini umuyoruz en azından. Zira Türkiye ve İngiltere'nin bu ittifakını, dayanışmasını gölgelemeye kimsenin hakkı yok. Böylesine mesnetsiz haberlerle de bu dayanışmayı gölgelemek kimsenin hakkı olamaz."

İngiltere'ye yapılan hibenin toplamda 400 bin ekipman adedini bulmadığını aktaran Kıran, "Bu iddia şuradan kaynaklanmış olabilir; İngiliz dostlarımız daha önce Sağlık Bakanlığımızın ve bizim bilgimiz dışında Türkiye'den bir firmayla 400 bin önlük için anlaşmıştı. Şuradan kaynaklanmış olabilir ki bu 400 bin ekipmanı da bu firmadan almadıklarını, ihraç etmediklerini anlıyoruz." dedi.

 

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