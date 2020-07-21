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21.07.2020 - 12:47 | | İHA

Bakan’dan Pınar Gültekin açıklaması

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." dedi.

Bakan’dan Pınar Gültekin açıklaması

Muğla’da beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni, bu sabah Menteşe ilçesinde ormanlık alanda varil içinde üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Gültek’in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde korkunç cinayeti tüm detayları ile anlattı.

Acı olayın ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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