Bakanlık, 'Büyülü Gökkuşağı' isimli kitabı 'muzır yayın' ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Kurulun, kitapla ilgili, "Kitap çocuk iken gökkuşağının altından geçince kızlar erkek, erkekler de kız olur hikâyesinden etkilenen Yılmaz'ın rüyasında arkadaşı Dilek'le gökkuşağının altından geçtikten hemen sonra ikisinin de cinsiyetinin değişmesi, daha sonra tekrar gökkuşağının altından geçerek eski hallerine geri dönmeleri anlatılmaktadır. Söz konusu kitapta cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir; ayrıca, çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir" değerlendirmesinde bulunduğu açıklandı.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLERE SATILABİLECEK

Buna göre, 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' kitabının içinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Kararla birlikte kitap 'Küçüklere zararlıdır' ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

BAKAN SELÇUK, DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan Bakanlığımıza ulaştırabilmeleri için Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Platformunu oluşturduk. Vatandaşlarımız, çocukları için zararlı gördükleri yayınları bakanlığın web sayfasında yer alan (https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm) e-posta, WhatsApp (+90 530 918 11 17) ve BİP uygulaması seçenekleri üzerinden bildirebilecekler" dedi.