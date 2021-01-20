MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı’
ABONE OL
20.01.2021 - 07:00 |

‘Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı’

HDP Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Bursa’da ismi ve adresi belirtilmeyen tarihi bir kilisenin internet üzerinden satışa çıkarılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

‘Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı’
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Paylan, paylaşımında “Bursa’da satılık Ermeni Kilisesi. İbadethane satılır mı? Toplum ve devlet buna nasıl izin verir? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. Paylan, şöyle devam etti: “İbadethane satılık hale getirilir mi? Kilise, cami ve havralar kutsallarımızdır. Kutsallarımız satışa çıkarılamaz. Bir toplum buna izin vermemeli. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a seslenen Paylan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın derhal kilisenin kamulaştırmasını yapması gerekiyor. Restorasyonunu yapıp ilgili cemaate iadesini mutlaka gerçekleştirmeliler” dedi.

    Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Firariydi! FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

    Firariydi! FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

    Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

    Sıradaki Haber