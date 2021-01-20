‘Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı’

Paylan, paylaşımında “Bursa’da satılık Ermeni Kilisesi. İbadethane satılır mı? Toplum ve devlet buna nasıl izin verir? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. Paylan, şöyle devam etti: “İbadethane satılık hale getirilir mi? Kilise, cami ve havralar kutsallarımızdır. Kutsallarımız satışa çıkarılamaz. Bir toplum buna izin vermemeli. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a seslenen Paylan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın derhal kilisenin kamulaştırmasını yapması gerekiyor. Restorasyonunu yapıp ilgili cemaate iadesini mutlaka gerçekleştirmeliler” dedi.