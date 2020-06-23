Baro düzenlemesi için muhalefet turu

AK Parti, baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştirecek, üç büyük ilde alternatif barolar kurulmasının önünü açacak yeni avukatlık yasası teklifini bugünden itibaren muhalefet turuna çıkarıyor. Teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son onayının ardından Meclis Başkanlığı’na sunulacak. AK Parti, baro başkanları seçiminin nispi usulle yapılmasını sağlayacak; büyük baroların TBB’ye göndereceği delege sayısını düşürecek, sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukatın üye olması şartıyla alternatif baro kurulabilmesinin önünü açacak yasa teklifini tamamladı. Bugünden itibaren hazırladığı “baro” dosyasını muhalefet partilerine götürecek AK Parti’nin, teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunabileceği ifade edildi.

Dün düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle illerinden Ankara’ya yürüyen 58 baro başkanının polis engeliyle karşılaştığı saatlerde Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, “TBB olarak söz konusu teklifin ön hazırlıklarıyla ilgili Meclis’te çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Altını çizerek söylüyorum; çoklu baroyu doğru bulmuyoruz. Bunun yanlışını da gerekçeleri ile anlatıyoruz” dedi.

‘Yürüyüş temel haktır’

Baro başkanlarının çeşitli illerden Ankara’ya geldiklerini ve şehir girişinde kısa bir yürüyüş yaparak, Anıtkabir’e geçmek istediklerini ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu: “Silahsız saldırısız şiddetsiz yürüyüş yapmak temel haktır. Polis ise otobüslerle Anıtkabir’e gidilebileceğini ama yürüyüşe izin vermeyeceklerini söyledi. Ben ve bazı baro başkanlarımız şehir dışından gelen baro başkanlarımızı Anıtkabir’de bekliyorduk. Haberi alınca önce saygı duruşumuzu gerçekleştirdik. Sonra TBB Yönetim Kurulu üyeleri ve oradaki tüm baro başkanları şehir girişine intikal ettiler. Ben de o andan itibaren Adalet ve İçişleri Bakanlarımızla, Ankara Valimizle, Emniyet Genel Müdürümüzle görüşüyorum. Kimseye zararı olmayan bu yürüyüşün engellenmesinin yanlış olduğunu izah ediyorum. En son sayın Meclis Başkanımıza gittim. Kendisi de devrede. Krizin kimseye faydası yok. Çözüleceğine inanıyorum.” TBB olarak yürüyüşe katılmadıklarını, bunun yerine Meclis’te çalışmayı tercih ettiklerini söyleyen Feyzioğlu, “Ancak yürümek isteyen başkanlarımızın bu taleplerini saygıyla karşılıyoruz. Temel haklarının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Belki bazıları sorunlara yaklaşımımızdaki yöntem farklarından düşmanlıklar yaratmak isteyebilir. Buna gerek yok” dedi.

‘Savunma Yürüyüşü’ ‘oturma’ya dönüştü

Avukatlık Kanunu’nda baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan idari değişiklikleri protesto etmek amacıyla, illerinden Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” başlatan 60 civarında baro başkanının eylemi Ankara girişinde ‘oturma eylemi’ne dönüştü. Eskişehir yolunda bir araya gelen baro başkanları, daha sonra Anıtkabir’e yürümek isterken, polis, valilik kararıyla yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine baro başkanları ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Baro başkanları bunun üzerine Ankara girişi kapısına yaklaşık 500 metre uzaklıkta oturma eylemi gerçekleştirdi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Anıtkabir’e gitmemiz Anayasaya aykırı olarak engellenmiştir. ‘Yazılı bir emir var mı?’ diye soruyoruz, yok, cevapsız kalıyor” dedi. Aynı saatlerde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberinde bazı baro başkanları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, “Hiçbir gerekçe göstermiyorlar. Yürüyüşümüzün ne kadar haklı olduğunu gösterdi bu durum” diye konuştu.

Öte yandan, oturma eyleminin gerçekleştirildiği inşaat halindeki yapının işçileri ile avukatlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Dikkatlerinin dağıldığını söyleyen işçiler, oturma eyleminin yapıldığı alandan avukatların çıkmalarını istedi. Bunun üzerine yaşanan sözlü tartışmanın ardından işçiler, çalışma alanlarına geri döndü.-ANKARA Milliyet

‘Teklif yok; neye karşı çıkıyorsunuz?’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, katıldığı bir televizyon programında “Buradaki temel yaklaşımımız, baroların daha çoğulcu ve katılımcı bir yapıya kavuşması. Avukatlık mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin kazanımlarını daha da artıracak bir çalışma yapmak istiyoruz. Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar” dedi. Yürüyüş yapan baro başkanlarına yönelik, “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok” ifadelerini kullanan Gül, teklif ortaya çıktıktan sonra herkesin eleştiri ve öneri yapabileceğine işaret etti.