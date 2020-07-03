Baro görüşmeleri tartışmayla başladı

TBMM Adalet Komisyonu’nda, “çoklu baro” sistemini de öngören kanun teklifinin görüşmeleri Kovid-19 tartışmları ile başladı. Adalet Komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin de yoğun ilgisi nedeniyle salonda sosyal mesafe korunamadı. Muhalefet, görüşmelerin iptal edilmesini ya da salonun uygun hale getirilmesini istedi. Görüşmeler sürerken 20 baro başkanı, TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri komisyon toplantısından çıkarak baro başkanlarının yanına gitti. Baro başkanları, avukatları ilgilendiren teklif görüşmelerini izlemek istediklerini ancak içeri giremediklerini söyledi. Muhalefet milletvekilleri ise baro başkanlarının taleplerini komisyona ileteceklerini belirterek komisyona geri döndü.

‘3 kişi gelsin’

Baro başkanları TBMM kapısı önünde beklemeye devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şu açıklamayı yaptı: “TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ‘Arkadaşlarım meclis kapısı önünde lütfen davet eder misiniz’ dedi. Bir görüşme trafiği oldu. Komisyon Başkanı’nın oluruyla ilgililerle görüşerek Meclis Başkanı’nın araya girmesiyle içlerinden 3 baro başkanının içeri gelmelerini komisyona katkı sağlamalarını kabul ettik. Aradık telefonlarını açmadılar. CHP’li Zeynel Emre de aradı ancak talebi ‘hepimiz geliriz’ yaklaşımıyla reddettiler. Bir kez daha gördük kim iş yapmak istemiyor. Dertleri üzüm yemek ise 3 arkadaşınız komisyona katkı sağlardı. Israrla ‘hepimiz’ demesi hem usül hem pandemi sürecine aykırı. Hem CHP’li vekil, hem Meclis Başkanı hem TBB Başkanı gayretlerine rağmen bunu yapmamış olmalarını kamuoyu dikkatine sunuyoruz. Elimizin havada kalması, ne kadar mesleki faaliyetlere omuz vermekten uzak olduğunu gördük. İstanbul barosu üyesi olarak, bu kanun teklifi nihayete ererse yapacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul barosundan istifa ederek ilk kurulacak baroya üye olacağım.”

Tarafsız salon önerisi

Bu gelişme üzerine baro başkanlarıyla görüşen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyonda “Baro başkanlarından 3 temsilci konuşsun. Diğer baro başkanları Meclis’e girerek tarafsız bir salonda bulunsun, oradan komisyon çalışmalarını da izleyebilirler” açıklamasını yaptı. Komisyonda, teklifin “anayasaya aykırı olduğu” yönündeki önergeler reddedildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemeyle avukat sayısı 5 binden fazla illerde asgari 2 bin avukatın bir araya gelerek yeni bir baro kurabileceğini belirterek, “Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek” dedi. İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün yüzde 40-45 oranında azalması nedeniyle ilgili barolardaki toplam avukatların ortalama yüzde 20’sinin oyunu alan ekibin, baro başkanlığı ve yönetimini aldığını söyleyen Özkan, bu oy oranıyla Türkiye Barolar Birliğinde yüzde 60 delegeyi belirlediğine işaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de teklife ilişkin, “Çoklu baro bugünkü rakamlarla sadece üç büyük şehirde söz konusu olabilecek ve 2 bin avukatın imzasıyla ancak kurulabilecektir. Bu rakam küçümsenecek bir rakam olmayıp böyle bir birlikteliğin oluşabilmesi salt siyasi, etnik, mezhepsel duygular esas alınarak temin edilemeyecektir” dedi.

‘Teklifte kararlıyız’

AK Parti yönetimi, komisyon görüşmeleri öncesinde baro düzenlemesi için ‘kararlılık’ vurgusu yaptı. Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Diyalog yerine meydanları tercih eden bazı barolar, yıllardır süregelen ve kimseye faydası olmayan alışkanlıklarını bir kez daha gösterdi” dedi. Komisyonun bu hafta görüşmelerini bitirmesi halinde, haftaya Genel Kurul görüşmelerine başlanacağını ve hafta sonuna kadar teklifin yasalaşmış olacağını kaydeden Turan, “AK Parti Grubu, tüm kararlılığıyla teklifinin arkasındadır” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de, teklife ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Avukatlık mesleğindeki antidemokratik, ideolojik, yasakçı tekele son verecek, aşırılıkları dengeleyecek olan teklifimiz genç meslektaşlarımız için bir dizi avantajla birlikte kıyafet konusunda da ayrımcılığa son veren, demokratik ve özgürlükçü hükümler ihtiva etmekte” ifadelerini kullandı.

Ankara Adliyesi’nde ‘çoklu baro’ tepkisi

Ankara Barosu’na kayıtlı bir grup avukat, Ankara Adliyesi’nde, “çoklu baro sistemi”ne karşı eylem yaptı. Aralarında Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da bulunduğu avukatlar adliye binasında “Savunma susmadı, susmayacak”, “Savunma yoksa adalet yok”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attıktan sonra, giriş kapısında basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Baro Başkanı Sağkan, çoklu baro düzenlemesinin savunma hakkının kısıtlanması anlamını taşıdığını ifade etti. Baroların olası bölünme halinde de susturulamayacağını dile getiren Sağkan, avukatların vatandaşların haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Sağkan, bütün avukatları bugün saat 16.00’da Anıtpark’ta yapacakları Büyük Savunma Mitingi’ne katılmaya davet etti.

Ancak dün Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışlarını gerekçe göstererek Ankara genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetleri 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldı.