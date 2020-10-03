Baro seçimleri genelgeye takıldı

Genelgede, Sağlık Bakanlığı’nca İçişleri Bakanlığı’na hitaben gönderilen yazıya yer verildi. Dünyada Kovid-19 vaka artışlarının devam ettiği aktarılan yazıda vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında özellikle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artabileceği bildirildi. Yazıda “Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 1 Aralık’a kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek. Alınan kararlara uymayanlara idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemler yapılacak” denildi.

Genelge kapsamına baro seçimleri ve TBB genel kurulu da giriyor. Çoklu baro düzenlemesini getiren yasal düzenleme uyarınca bu ayın ilk haftası gerçekleştirilmesi gereken baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri yapılamayacak. Delege seçimlerinin yapılamaması nedeniyle de aralık ayında olması planlanan TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri de gerçekleştirilemeyecek. Genelgede, kamu kurum kuruluşları ile kongre süreci işleyen siyasi partilerin etkinliklerine ilişkin herhangi bir kısıtlama ifadesi ise yer almadı.

YSK’dan siyasi parti kongrelerine vize

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs tedbirleri kapsamında baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.