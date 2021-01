‘Başbuğ’un düşünceleri sakıncalı’

MHP lideri Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP’li milletvekili Fikri Sağlar’a tepki gösterdi.



‘Faşist simalar’



Son dönemde Türkiye’yi kamplaşma girdabına sürüklemek amacıyla “tahrik kampanyalarına” hız verildiğini, savunan Bahçeli, Türkiye’de kaos failleri ile kargaşa figüranlarının son kozlarını oynamak için tekrar nifak sahnesine çıktığını kaydetti. Bahçeli, “Başörtüsü meselesinin mutabakatla çözülmesini bir türlü hazmedemeyen çürük siyasi zihniyetlerin inanç ve insan haklarına tahammülsüzlükleri maalesef yeniden nüksetmiştir. Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara elbette müsaade edilmeyecek, her zamanki gibi oyunları isabetle bozulacaktır” dedi.

Bahçeli, bu konuda CHP’nin nerede durduğunu netleştirmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Başbuğ’un “27 Mayıs 1960 darbesinden önce şayet bir seçim tarihi açıklansaydı darbe önlenebilirdi” yönündeki sözlerine de tepki gösterirken, “Geçmişin hüzünlü sayfalarını karıştırıp her tarafa çekilebilecek şifreli ifadelerle darbelere bahane üretmek iyi niyetle izah edilemez. Sayın Başbuğ’un düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur” dedi.



‘Seçim dayatması’



Başbuğ’un kafa karışıklığının ileri düzeyde olduğunu kaydeden Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: “CHP’nin başını çektiği zillet ittifakının erken seçim dayatmasıyla Sayın Başbuğ’un sözleri üst üste koyulduğunda, muhtemel gelişmelerle ilgili tuhaf ve düşündürücü bir illiyet bağının kurulması abartılı ve afaki bir değerlendirme olmaz.”



‘Anarşist projelere kapılmasınlar’



Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasıyla ilgili tartışmalara ilişkin de şu görüşleri dile getirdi: “Suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversitesi’nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur. CHP’nin, İP’in, HDP’nin provoke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C’nin alevlendirdiği protestoları bir sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.. Gözaltına alınan 17 kişi arasında sadece iki kişinin bahse konu üniversitenin öğrencisi olması her şeyi gözler önüne sermektedir.”



Bahçeli, “CHP’nin İstanbul İl Başkanı’yla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bölücü ve yıkıcı odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir ve fiilleri cumhuriyet savcılarının görev alanına girmektedir. Darbe imaları, erken seçim dayatmaları, ekonomik sorunlardan siyasal sonuç elde etme gayretleri ortadayken, bunun üstüne üniversitelerde öğrenci olaylarının fitilini tutuşturma arayışları vatana ihanettir. Muhataplarını ikaz ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış bir mücadeleyi bir vesileyle tamamlamaya hiç kimse tevessül etmemelidir. Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Buna tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarşist projelere kapılmamaları tavsiyemdir” ifadelerini kullandı.