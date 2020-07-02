‘Baskıcı ve yasakçı gibi sunma çabaları beyhude’

Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var” ifadesiyle başlayan açıklamasında Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla ve yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini vurguladı. Bazı sosyal medya platformlarının cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası ve hakaret gibi kanunların suç saydığı amaçlarla kullanıldığını, bu platformların, tüm uyarılara rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil ettiğini belirten Altun, “Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz” dedi.