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13.05.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Batı Trakya’da ezan sesini kısma iddiası

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Batı Trakya’da koronavirüs salgınıyla mücadele gerekçe gösterilerek ezan sesinin kısılmasının istendiğini öne sürdü.

Batı Trakya’da ezan sesini kısma iddiası

 Konuya ilişkin açıklamada, “Şehirlerimizde ve köylerimizde yüzyıllardır okunan ve bunca yıldır kimseyi rahatsız etmeyen ezan seslerinin içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında tartışma konusu haline getirildiğine ve Kovid-19 salgınıyla mücadele bahane edilerek, ezanların okunduğu mikrofonların ayarlarıyla oynamaya dönük haksız ve hukuksuz girişimlere şahit oluyoruz” denildi.


Açıklamada, “Din ve ibadet özgürlüğüyle de bağdaşmayan bu durum kabul edilemez” ifadeleri yer aldı. 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Batı Trakya’daki soydaşlarımızın içinde bulunduğumuz Ramazan ayında yaşadıkları bu haksız ve hukuksuz durumdan Dışişleri Bakanlığı’nın haberi var mıdır? Salgın ile mücadelede ezan ve davul sesinin ne gibi bir ilgisi bulunduğu konusunda yetkili makamlardan bilgi alınmış mıdır, bunlar nelerdir” sorularına yer verdi.

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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