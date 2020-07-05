Baydar vefat etti

Ahmet Baydar, 1956’da Ankara’da dünyaya geldi. Baydar, o dönemde adı Basın Yayın Yüksek Okulu olan Ankara Üniversitesi İlteşim Fakültesi’nden mezun oldu. Baydar, Milliyet gazetesinde parlamento muhabirliği ile Ankara Büro Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bir dönem Akşam gazetesinde Ankara Büro Haber Müdürü olarak görev yapan Baydar, Tansu Çiller döneminde DYP Genel Başkan Basın Danışmanı olarak da çalıştı.



Baydar, önceki akşam evinde eşi ile oturduğu sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baydar, bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Baydar’ın ani vefatı, ailesi ile Ankara basınında üzüntüye neden oldu. Baydar, dün Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.











‘Benim güzel arkadaşım’



Milliyet Ankara Büro’da bir dönem birlikte mesai yaptığı dostları, Baydar’ın ardından sosyal medyada şunları yazdı:



Süreyya Oral: Yılların dostu bir dönem birlikte çalıştığınız Ahmet Baydar aramızdan ayrıldı. Sevenlerinin başı sağolsun... Seni hep haberleri detayına kadar ele alıp çok uzun yazan halinle hatırlayacağım. Mekanın cennet ruhun şad olsun benim güzel arkadaşım.



Necmi Kepçetutan: Milliyet’te çalışmaya İzmir caddesinde başladım.. İki kata sığan müthiş bir kalabalıktık. Kimler yoktu ki o kadroda. Saymakla bitmez. Ve bir dolu güzel, kaliteli insan gazeteci vardı. Ahmet abi onlardan biriydi. Konuşabileceğin, bir şeyler ögrenebileceğin türden adamdı. Hak ettiğini bulamayan ama çalışan, işini doğru düzgün yapan. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.