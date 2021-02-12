Baykal’dan CHP’lilere ‘partide kalın’ mesajı

CHP’de üç milletvekili ve Muharrem İnce’nin istifasının ardından, bazı eski vekiller eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı telefonla aradı, bazıları da ziyaret etti. Aralarında Mehmet Sevigen’in de bulunduğu eski vekiller, Baykal’a, “Ne yapacağız?” diye sordu. Edinilen bilgiye göre Baykal, kendisine danışan eski vekillere “Parti içinde kalın. Partinize sahip çıkın. Sizler bu partinin sahibisiniz” diyerek, “ayrılmayın” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu aramış

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partinin bölünmemesi için harekete geçen eski vekiller Metin Lütfi Baydar, Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu’yu geçen pazartesi telefonla aradığı ortaya çıktı. Aynı gün İnce partiden istifasını açıklamış, ardından da Akalın ve Dudu, CHP’den ayrılarak Memleket Hareketi’ne katılmıştı.

Baydar: Partide kalıyorum

Milliyet’in sorularını yanıtlayan Metin Lütfi Baydar ise şunları söyledi: “Kemal Bey, pazartesi günü üçümüzü de aradı. Telefonla konuştuk. Ben, Isparta’ya doğru yola çıktığımı, Sivrihisar’a yaklaştığımı, gelemeyeceğimi ifade ettim. ‘Hocam bir geldiğinizde önceden haber verirseniz ben size zaman ayırmak istiyorum’ dedi. ‘Çağırdığınızda gelir, görüşürüm’ dedim. Oturup konuşacağım. Partinin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için neler yapılması gerektiğini ileteceğim. Partinin büyütülmesine yönelik, partiyi bekleyen derin yarılmanın nasıl engelleneceğine yönelik söylenmesi gereken şeyler var.”

Akalın ve Dudu’nun aksine CHP’den ayrılmayacağına işaret eden Baydar, “Ben, CHP’de kalıyorum. Mücadelenin parti içerisinde verilmesi gerektiğine inanıyorum. Mücadeleme parti içerisinde, partili olarak devam edeceğim. Partinin bölünüp parçalanmasını engellemek için çalıştık. Onlar Memleket Hareketi içerisinde devam etme kararı aldılar. Ama ben bu mücadeleyi CHP içerisinde devam ettireceğim” dedi.