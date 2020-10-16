Berberoğlu itiraz etti

‘Yeni bir ihlal’

Bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesinde 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının gözden geçirilerek kaldırılması talep edildi. Anayasa Mahkemesi’nin “özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde” herhangi bir merciin bu kararının Anayasa’ya uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmadığı vurgulanan dilekçede şu ifadelere yer verildi: İktidarın 2010 yılında gerçekleştirdiği Anayasa değişikliğiyle bireysel başvuru yolunun açılmasındaki amaçlarından birinin de temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddiaları yönünden iç hukukta etkili bir başvuru yolu oluşturulması ve böylelikle AİHM’e Türkiye aleyhine yapılan başvuruların azaltılması olduğu anlaşılmaktadır. Kuşkusuz ki Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılamaya hükmettiği durumlarda, derece mahkemesi kesin hükme bağlanmış bir uyuşmazlığı yeniden ele almak zorundadır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu hukuki gerçekliği yok sayarak yeni bir ihlale ve yargısal bir kördüğüme yol açmaktadır.”

‘Açıkça keyfilik içeren yorum’

AYM kararlarının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilen dilekçede, “Derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi bulunmaz. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, açıkça keyfilik içerir yorum ile kanuni görevin yerine getirilmemesi bariz takdir hatasıdır ve itiraz yoluyla bu kararın kaldırılması gereklidir. Zira ihlal kararı verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesi’ne bırakılmıştır. Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında belirttiği doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür” denildi.