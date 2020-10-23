Beş partiye 481 milyon lira Hazine yardımı

Partilerin genel seçim sonrasında, YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülerek her yıl verilen ödenekten en büyük payı, AK Parti alacak. Yardımın 209 milyon 304 bin liralık kısmını son genel seçimde yüzde 42,5 oy alan AK Parti, 111 milyon 369 milyon lirası yüzde 22,6 oy alan CHP’ye, 57 milyon 550 bin lirası yüzde 11,7 oy alan HDP’ye, 54 milyon 588 bin lirası da yüzde 11,1 oy alan MHP’ye verilecek. Parti yardımlarından genel seçimlerde yüzde 3’ten fazla oy alan partiler de pay alıyor. Bu kapsamda, son genel seçimde yüzde 9,96 oy alan İYİ Parti de, barajı aşan partilerden ayrı hesaplanan, 48 milyon 979 bin liralık Hazine yardımını almaya hak kazanacak. İYİ Parti’ye verilecek yardımla birlikte, ödenecek Hazine yardımları 481 milyon 790 bin lirayı bulacak.



