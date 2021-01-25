Binali Yıldırım: 'Bu ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz'

Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Mersin İl Başkanlığının, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bölgeye ve Türkiye'ye hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetlerden bahseden Yıldırım, "18 yıl önce Türkiye'nin altyapısı, yolları, hava, kara ve demir yolları ile akıl yolları, interneti, iletişimi içler acısı bir durumdaydı. Türkiye'nin hızlı interneti bile yoktu. Telefonla çevirerek internete giriyordunuz. İşte o Türkiye'den bugün 1 milyon 498 bin hızlı internet kullanıcı olan bir Mersin'imiz var. Nüfusun yüzde 75'inin internet kullandığı bir Türkiye var. Gençlerimizin yüzde 75'ten fazlası sosyal medyayı kullanıyor. Eğer bu internet olmasaydı, bu iletişim hatları olmasaydı biz Cumhurbaşkanımızı hemen yanı başımızda nasıl görebilecektik, nasıl bizlere hitap edecekti? İşte teknoloji bu, işte AK Parti farkı bu." diye konuştu.

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye de değinerek şöyle devam etti:

"Bakın, o salgın hastalıkta dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş ülkeleri, afra tafralarından geçilmeyen o büyük ülkeler, hepsi yerle bir oldu, perişan oldular. Onların zenginliği, onların teknolojisi hiçbir işe yaramadı. Topu topu yarım gramlık bir mikrop dünyayı dize getirdi ama öyle bir ülke vardı ki o ülke bu salgınla mücadele ederken sadece kendi vatandaşlarının değil, ihtiyacı olan, dünyada, bölgede yaşayan milyonların da dermanı oldu, onlara yardım etti. Ne dediler? 'Şehir hastaneleri gereksiz, bu hastaneler kaynak israfı, bu hastaneler yandaşa peşkeş çekmek için yapılan ihaleler.' dediler. Ama onların göremediği bir şey vardı. O dediğiniz hastaneler bugün hayat kurtarıyor. Bu pandemiyi en az kayıp ve en az zararla atlattıysak bu geçmişte yaptığımız yatırımların, sağlığa yaptığımız yatırımların sayesindedir. Gece gündüz mesai gözetmeden çalışan fedakar sağlık mensuplarına şükranları sunuyorum. Onların sayesinde bu belayı en hafif şekilde atlatıyoruz."

"DİJİTAL TEKNOLOJİ İMPARATORLUĞU GELİYOR"

Dünyanın nizamının, düzeninin yeniden kurulacağını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şeyi unutmayalım, artık anlı şanlı silahları, paraları, zenginlikleriyle var olan ülkeler yavaş yavaş yok oluyorlar. Bunun yerine dijital teknoloji imparatorluğu geliyor, bilişim geliyor, teknoloji geliyor. Çünkü bilişim ve teknoloji sınırları ortadan kaldırıyor. Bir sosyal medya paylaşımıyla bütün dünyanın gündemi belirlenebiliyor. Dünya küçük bir köy haline geldi. O halde teknolojiye daha fazla kafa yoracağız. Gençlere, akıl terine daha fazla yatırım yapacağız çünkü temel ihtiyaçlarımızı tamamladık, yolları yaptık, havaalanlarını yaptık, demir yollarımızı modern hale getiriyoruz, hızlı tren projeleri tüm hızıyla devam ediyor."

Yıldırım, Türkiye'yi altyapı, iletişim ve ulaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde iyi bir noktaya yükselttiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük, Türkiye'nin doğusuyla batısını kuzeyiyle güneyini birbirine komşu yaptık. Dedik ki 'Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ne PKK'sına ne FETÖ'süne ne de bilmem kimine bu ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz.' 18 yıl sadece milletimize hizmet yapmakla kalmadık. 18 yıl boyunca vesayet odaklarıyla kumpaslarla mücadele ederek bugünlere geldik. AK Parti'nin ilk yıllarını hatırlayın, o yıllarda dayatmaları hatırlayın, e-muhtıraları hatırlayın, parti kapatmayı hatırlayın, provokasyonları hatırlayın, kumpasları hatırlayın, daha sonra 17-25'i hatırlayın, Gezi olaylarını hatırlayın. Bütün bunlarla mücadele ede ede bugünlere geldik."​​​​​​​