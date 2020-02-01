01.02.2020 - 07:00 |
Binali Yıldırım okulu açılıyor
Son Başbakan Binali Yıldırım’ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından İstanbul Tuzla’da yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen ‘Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu’ öğrencilere kapılarını açıyor. Resmi açılışı ikinci yarıyılın başlayacağı 3 Şubat ‘da yapılacak okul toplam 28 derslikten oluşuyor.
Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan ‘Teknoloji Sınıfı’nda ise bilgisayar, mekanik, elektronik bilimleri ve kontrol alanlarında eğitim verilirken çocuklar temel mühendislik kavramları ile burada uygulamalı olarak tanışacaklar.