Binali Yıldırım okulu açılıyor

Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan ‘Teknoloji Sınıfı’nda ise bilgisayar, mekanik, elektronik bilimleri ve kontrol alanlarında eğitim verilirken çocuklar temel mühendislik kavramları ile burada uygulamalı olarak tanışacaklar.