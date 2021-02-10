‘Bireysel başvuru önemli bir kazanım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa’ya göre egemenliği kullanan yetkili organlardan birinin AYM olduğuna işaret etti. Arslan, 23 Eylül 2012’den itibaren hayata geçen bireysel başvuruyla birlikte anayasa yargısında yeni bir döneme girildiğini söyledi. Arslan, bireysel başvuruyu, “hukuk sisteminde gerçekleştirilen önemli bir reform ve kazanım” olarak nitelendirdi. Arslan şunları kaydetti: “AYM ihlal tespit ettiğinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetmektedir, daha açık ifadeyle hükmetmek zorundadır. AYM kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da bir güvencesidir. AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa’yı anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir.”