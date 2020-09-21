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21.09.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

BM tarihinde bir ilk! Erdoğan online zirvede konuşacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya ve ABD başkanlarının ardından üçüncü sırada konuşmasını yapacak.

BM tarihinde bir ilk! Erdoğan online zirvede konuşacak
KIVANÇ EL Ankara

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 75’inci Genel Kurulu sanal ortamda toplanacak. Toplantı her yıl ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi’nde düzenleniyor ve birçok dünya liderini bir araya getiriyordu. Yarın başlayacak Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele, Suriye, Libya, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki son durum, terörle mücadelede uluslar arası iş birliği konularında mesajlarını verecek.

Eski AB Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Volkan Bozkır’ın başkanlığında toplanacak olan 75. Genel Kurul’a önceden hazırlanan video mesajlar gönderilecek. Her ülkenin temsilcisi BM Genel Kurul Salonu’nda, devlet ve hükümet başkanlarının mesajını sunacak.

Erdoğan 3. sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yarın yapacak. Erdoğan, 3. sırada konuşacak. Erdoğan’dan önce Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump bir konuşma yapacak. Trump’tan sonra konuşmasını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele, Suriye, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Doğu Akdeniz’deki tartışmalara değinecek. Erdoğan, koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine ve aşı geliştirme-dağıtım çalışmalarında adil yaklaşımlara vurgu yapacak. Erdoğan’ın her BM konuşmasında dikkat çeken bölümlerden olan Filistin sorunuyla ilgili olarak da yine özel bir bölüm ayırması bekleniyor. İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ve ülkelere yönelik de eleştirilerini dillendirmesi bekleniyor.

Hafta sonunu BM konuşmasının ana çerçevesini belirlemek için çalışarak geçiren Erdoğan, konuşmasında ayrıca Birleşmiş Milletler’in küresel krizlerde etkin rol oynayabilmesi ve mevcut yapısının değiştirilmesi gerektiğine yine vurgu yapacak.

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