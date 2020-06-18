‘Bu düzen böyle gitmeyecek’

Akşener, partisinin grup toplantısında şu mesajları verdi:

KABİLE DEVLETİ MUAMELESİ: (Twitter’ın 7 bin 340 hesabı kapatması) Birinci görevleri Sayın Erdoğan’ı övmek, ikinci görevleri de bizlere sövmek. Türkiye, parayla sanal şakşakçı tutacak kadar korkak bir liderliği hak etmiyor. Türkiye, bir kabile devleti muamelesi görmeyi hak etmiyor. Sayın Erdoğan, sanal alemde yaydığın yalanları artık kimse yutmuyor. Beğenmediklerinin üstüne saldığın trollerden artık kimse korkmuyor.

PARLAMENTER SİSTEM: Zor durumdaki vatandaştan IBAN isteyip, eşine, dostuna, yandaşına üç-dört yerden maaş bağlatmak insanlığa sığmaz. Bu düzen böyle gitmez. Gitmeyecek. Vakit kaybetmeden, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek, yaralarımızı bir an önce sarmak zorundayız.