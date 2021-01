‘Bu sistem tıkandı çözüm demokraside’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinden bu yana Türkiye’nin yapısal tıkanma yaşadığını, bunun da en büyük göstergesinin ekonomide yaşanan olumsuz gelişme olduğunu savunan Cesur, özetle şunları kaydetti:

“Türkiye 2020’de ortak akıldan, sağduyudan ve bilimden uzak bir şekilde yönetildi ve ülkemizin bugün geldiği duruma bakarak; ‘Türkiye, iyi yönetilemiyor’ diyoruz. Bugün yaşanan yönetimdeki başarısızlık, ülkemizin her kurumuna, ekonomiden eğitime, sağlıktan adalete, toplumun her alanına yayılmış bir hadisedir. İyi yönetim ve kötü yönetim hadisesi, halkın genelinin aslında ne hissettiğiyle ölçülür. Sokağın gerçekleri ile bağı kesilmiş bir hükümet var. Ülkemizi ilgilendiren her konuda yapısal bir tıkanmaya götüren partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. Türkiye’nin yeniden iyi yönetim anlayışı ile idare edilmesi gerekmektedir.