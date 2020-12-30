‘Bu tuzağa düşmeyeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde, televizyonların Ankara temsilcilerini ağırladı.

Kılıçdaroğlu, derneklere yönelik maddelerinde yer aldığı düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirterek ve çalışmaların başladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?” sorusuna “Bu benim irademde olan bir şey değil, ittifak belirleyecek” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Eve dön” çağrısını da “Ne kadar ciddi bilmiyorum ama yanıtı verecek olan Akşener’dir, o da zaten yanıtı verdi” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

DEMİRTAŞ KARARI: Türkiye olarak gidip uluslararası bir sözleşme altına imza atıyorsunuz. Sonra da ‘Ben AİHM kararını uygulamam’ diyorsunuz, sonra da halka ‘Ben hukukta reform yapacağım’ diyorsunuz. Ne demek AİHM kararları uygulamayacağız? Bunun faturası Türkiye’ye çıkarılacak. Bu kararı tıpış tıpış uygulayacaklar, başka çaresi yok.

REFORM TARTIŞMALARI: Reformdan çok önce Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamayan alt mahkeme başkanı görevden alınmalı. Bunun gereği yapılmıyorsa orada hukuk reformu olmaz. Hukuk reformu olması için anayasal kurallara herkesin uyması lazım. Bir bürokrat Erdoğan’a ‘Şunu yapmanız gerek’ diyemez. Dediği an kapıda bulur kendini. Saray’dan Türkiye’ye bakma ile Keçiören’den Türkiye’ye bakmak ayrı. Ekonomi reformu yapacaklarına asgari ücreti 3 bin 100 lira yapsınlar. Reform yapacak bir siyasi iktidar küçük ortağı tarafından teslim alınamaz. Bu teslim alınan bir iktidar reform yapamaz.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: Erken seçime ne kadar erken karar verilirse halkın üzerindeki yük azalır. Erken seçim kararı almazlarsa bu yükü 83 milyon ağırlaşarak çekecektir. Türkiye tarihinde en derin ekonomik ve siyasal buhranı yaşıyor. Önümüzdeki seçimi parti seçimi olarak görmüyorum. Demokrasiden ve otoriteleşmeden yana olanların seçimi olarak görüyorum. Dostlarımızla beraber bir otoriter rejimi demokratik yollarla indireceğiz. Dünya tarihi bunu Türkiye’yi örnek göstererek yazacaktır. Bu baskılardan sonra demokrasiye inşa edeceğiz. Erdoğan, konuşmalarında bizi düşmanlaştırıyor. Açıklamalarını gülümseyerek izliyorum.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: DEVA ve Gelecek partilerinin Millet İttifakı içinde yer alıp almayacağını bugünden konuşmak doğru olmaz. Önce ilkeler üzerinde konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu oturulur konuşulur. Var olan sistem Türkiye’yi felakete sürüklüyor. Akşener yeni yılda grup toplantısını buna ayıracak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

HDP’NİN KAPATILMASI TARTIŞMALARI: Demokrasinin olmadığı yerlerde partiler kapatılır. Genel başkanlar tutuklanabilir. İktidar kendisine karşı olan tüm unsurları tasfiye eder. Erdoğan’ın geldiği nokta budur.

ASGARİ ÜCRET: Dört kişilik bir aile bu parayla nasıl geçinecek? Bu kararı verenlerin vicdan yok. Hükümet kaçakçılara, organ ticareti yapanlara kanun çıkarıp ‘Senden vergi almayacağım’ diyor ama asgari ücretliden vergi alıyor. Bu hükümet faiz baronlarının ve kara paracılar hükümeti.

CHP’DEN DEMİRTAŞ’A ZİYARET

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Demirtaş’ın dört yılı geçen uzun tutukluluk halinin Ceza Kanunu’na, Anayasa’ya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu belirtilerek, “Mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluğun sonlanması gerekmektedir” denildi. CHP’li vekiller, şunları kaydetti: “Ne yazık ki, başta Demirtaş ve Osman Kavala yargılamaları olmak üzere, birçok yargılama iktidarın muhalefete baskı aracı haline dönüşmüş durumdadır. AİHM’nin verdiği karar uyarınca Demirtaş’a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluğun sonlanması gerekmektedir.” -ANKARA Milliyet

GİRGİN, HTS KAYITLARINI İSTEDİ

Cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in babasını CHP’li bir Muğla milletvekilinin aradığı ve “davadan vazgeç” dediği iddiasına ilişkin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Milliyet’e açıklama yaptı. HTS kayıtlarını istediğini belirten Girgin şöyle dedi: “O tarihten bu tarihe kadar istedim. Benim aradığım günler belli olsun. Ben tek arama yaptım. Başka da arama yapmadım. O aileyle de görüşmedim. Tek arama yaptım, bu ortaya çıkacak. Tek arama yapıyorsunuz, başsağlığı diliyorsunuz, yapmam gereken şeyi yaptığımdan dolayı 6 ay sonra başınıza iş geliyor.”-MEHTAP GÖKDEMİR Ankara