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14.02.2020 - 12:56 | | AA

Burhan Kuzu hakkında "Zindaşti" incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Burhan Kuzu hakkında "Zindaşti" incelemesi

Detaylar birazdan...

Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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