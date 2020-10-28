Bütçede 3.5 milyar toplum güvenliğine

Bakanlık bütçesinden yerel yönetimlerin güçlendirilmesi icin aktarılacak kaynak ise 2,1 milyar TL olarak planlandı.



15 Temmuz tazminatı



Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için 431 milyon 364 bin TL’lik ödenek ayrılırken, zarar tespit komisyonlarınca sonuçlandırılan başvuru sayısının 2021’de 9 bin 814’e ulaşması hedeflendi. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yönelik tazminat ödemelerinden 2021’de 120 kişinin yararlanacağı belirtildi.



“Suçun önlenmesi ve suçla mücadele çalışmaları” kapsamında 2021’de 3 bin yeni korucu görevlendirilecek. Bütçe teklifinde entegre sınır güvenlik sistemi kapsamında Türkiye’nin sınırlarında aydınlatma, kamera ve sensör sistemi, devriye yolu, güvenlik duvarı, gözetleme kulesi, tel-çit sistemlerinin kurulumu gibi faaliyetlere ilişkin hedeflere de yer verildi.



Teklife göre 2021 yılında 50 kilometrelik aydınlatma sistemi, 55 kilometrelik devriye yolu, 55 kilometrelik duvar sistemi, bir kamera sistemi ve 12 kilometrelik yüksek güvenlikli tel-çit sistemi daha devreye sokulacak.