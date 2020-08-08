Büyükelçilere ziyaret turuna devam

Ülkelerin duyduğu endişelerin giderilmesi için başlatılan ziyaret programı dün de 36 büyükelçi ile devam etti. Kalın başkanlığında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer’den oluşan heyet Büyükelçilere Ayasofya’yı karış karış gezdirdi.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili endişeleri olan ülkelerin bu endişelerini gidermek amacıyla düzenlenen ziyaretin ilk gününde Vatikan ve Rusya büyükelçileri de yer aldı. Elçilerin merak ettiği tüm sorulara detaylı yanıtlar verildi. Büyükelçilerin programdan memnun kaldığı açıklandı. Özellikle ikonaları namaz sırasında kapatan perde sistemi elçilerin ilgisini çekti. Elçiler yeni düzende turistlerin Ayasofya’yı nasıl ziyaret edeceğine dair sorular sordu. Türkiye’de büyükelçisi bulunan tüm ülkelere davetiye gittiği ancak tatilde veya ülkelerinde olmaları nedeniyle bazı büyükelçilerin katılamayacaklarını bildirdikleri kaydedildi. Ziyaret programına, büyükelçiler dışında elçiliklerden başka bir isim kabul edilmedi. Müslüman ülkelerin büyükelçileri ziyaret sırasında namaz da kıldı.

‘Miras korunacak’

Kalın önceki gün ziyaret sonrası, “Buranın hem Osmanlı’nın siyasi tarihinde, hem kültürel ve dini tarihinde hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık. Ayasofya’nın cami olmasıyla birlikte tarihi ve kültürel mirasının ve kimliğinin korunacağı konusunda zaten en ufak bir tereddüdümüz yok” demişti.