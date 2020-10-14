Çavuşoğlu’ndan İsveçli bakana sert tepki!

Görüşmede bölgesel konuları ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Terörle mücadele konusunda İsveç’ten daha somut adımlar, daha iyi işbirliği bekliyoruz. Maalesef birçok FETÖ mensubu İsveç’ten sığınma talebinde bulundu ve bunların çoğu sağlandı” diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını da ele aldıklarını belirterek, “Sorunun çözümünün tek yolunun Ermenistan’ın, Azerbaycan’ı topraklarından çekilmesi olduğunu söyledik” görüşünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Linde’nin “Türkiye’yi Suriye’den çekilmesi için uyarıyoruz” sözüne tepki göstererek, şöyle konuştu: “Siz kimden aldığınız yetki ile Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye’yi uyarıyorsunuz? Suriye’deki rejim İsveç’e ya da AB’ye böyle bir yetki mi verdi? Biz Suriye’yi bölmek istemiyoruz; ama siz Suriye’yi bölmek isteyen PKK’lılara destek olmak için Türkiye’ye ‘çekil’ diyorsunuz. Peki ‘İdlib’den de çekil’ diyor musunuz Türkiye’ye? DAEŞ’ten temizlediğimiz bölgelerden ‘çekil’ diyor musunuz, hayır. Neden; İdlib’den çekilirsek 3 milyon daha mülteci Türkiye’ye gelecek oradan da Avrupa ülkelerine gidecek.”

İsveçli mevkidaşının Kıbrıs’a ilişkin sözlerini de eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Haktan hukuktan bahsediyorsunuz, peki Kıbrıs Türklerinin hakları ne olacak? Haksız olunan bir yerde dayanışma insanı kör eder, AB’yi de kör eder” ifadesini kullandı.