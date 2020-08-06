Çelikel uğurlandı

Levent Afet Yolal Camii’ndeki cenaze töreninde Çelikel’in eşi eski Adalet Bakanı ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı

Prof. Dr. Aysel Çelikel, kızı Ayşe Eser Danışoğlu ve torunu Deniz Danışoğlu taziyeleri kabul etti. Törene CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakan yardımcılarından Hüsamettin Özkan, eski Maliye bakanlarından

Zekeriya Temizel de katıldı.

Aysel Çelikel, “65 yıllık mutlu bir hayatı bitirmiş olduk. O en çok vatanını severdi. Sonra da beni. Çok üzgünüm ama bu sevgiyi de görmesini isterdim... Benim için eşi bulunmazdı. Her zaman beni benden daha çok düşündü, ülkeye daha çok yararlı işler yapmamı istedi, teşvik etti.İnşallah huzurla uyuyordur. Mekanı cennettir.” Çelikel’in cenazesi namazın ardından Aşiyan’da toprağa verildi.

Çelikel’in cenazesinin ardından Sakarya’ya geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha önceden basın danışmanlığını yapan, RTÜK Üst Kurulu Üyeliği görevini yürüten Okan Konuralp’e yaşamını yitiren teyzesi Nilgün Üstün için taziye ziyaretinde bulundu.

