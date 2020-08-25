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25.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Çelik’in dokunulmazlığı kaldırılsın’ tavsiyesi

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon bünyesinde oluşturulan hazırlık komisyonu, cinsel saldırı ile suçlanan Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını tavsiye etti.

‘Çelik’in dokunulmazlığı kaldırılsın’ tavsiyesi

Hazırlık komsiyonu dün görev süresinin son günündeki toplantısında, HDP’den ihraç edilen Çelik’in dosyasını karara bağladı. Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Çelik’in, geçen haftaki toplantıda sözlü savunmasını yaptığını, yazılı savunmasında olduğu gibi söz konusu kişiyle zorla cinsel ilişkiye girmediğini aktardı. Özkaya, komisyon üyelerinin tamamının, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığını belirterek, “Komisyonumuz, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için oy birliğiyle tavsiye kararı aldı” dedi. Karma komisyonun 1 Ekim’den sonra karar vermesinin ardından konunun TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini anlatan Özkaya, daha sonra Genel Kurul’un takdiriyle dokunulmazlığın kalkacağını ya da kalkmayacağını kaydetti.

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