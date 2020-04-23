Cezaevleri birer birer boşalıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere batı ülkeleri cezaevlerinde infaz indirimi uygulayarak mahkumları tahliye ediyor.

Almanya hapis cezalarının infazını 12 aya kadar ertelerken, hapis cezalarına 18 aya kadar ara verdi. İngiltere 4 yıldan az ceza alan hükümlüleri erken tahliye etti. ABD ileri yaşta ve kronik hasta olan mahkumlara konutta ceza getirdi.

Alternatif tedbir

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, Kovid-19 nedeniyle yayınladığı ilke kararında, özgürlüğünden yoksun bırakma yerine alternatif tedbirlere başvurulabileceğini, erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi toplum içinde ıslah tedbirlerinin uygulanabileceğini önerdi. İşte batı ülkelerinin cezaevlerine yönelik olarak infaz sistemlerinde yaptığı değişiklikler:

BELÇİKA: Tüm cezaların infazı ertelendi (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, beş yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel olarak tehlikeli hükümlüler hariç). Hükümlülerin izin hakları uzatıldı (Terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olanlar ile 10 yıldan fazla hüküm giymiş olanlar hariç) İleri yaştakilere ve kronik hastalığı bulunanlara konutta infaz getirildi.

ALMANYA: 12 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi. Yeni hükümlerde 18 aya kadar hapis cezalarının infazına savcı kararıyla ara verilebiliyor. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bu iki uygulamanın kapsamı dışında.

İNGİLTERE: Hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışıyor. Yasal düzenlemeler çıkarılma aşamasında.

ABD: İleri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirildi. Eyaletler düzeyinde de şartla tahliyelerde kolaylık, ağır cezalık suçlar dışında yakalama emirlerinin yerine getirilmemesi, hamile kadınlara tahliye, 50 yaş üzerine tahliye gibi uygulamalar yapılıyor.

FRANSA: Aile içi şiddet ve terör hariç olmak iki aydan daha az süresi kalan hükümlüler tahliye ediliyor.

Yaşlılara tahliye

İTALYA: 18 aydan daha az süresi kalmış hükümlüler şartla tahliye edildi. Yaşlılar ve risk grubundakilere de tahliye uygulanıyor.

İSPANYA: Açık cezaevlerinde ‘değerlendirme kurulları’, açık cezaevi mahkûmları ile 3. derece mahkûmların salıverilmelerine karar veriyor. Bu kişilere yönelik elektronik izleme tedbiri uygulanıyor.

HOLLANDA: Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevirme işlemine ara verildi. 6 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi.

İRAN: Mahkumlardan gelen tepki üzerine, siyasi mahkûmlar da dâhil olmak üzere yaklaşık 85.000 mahkûm geçici olarak serbest bıraktı.