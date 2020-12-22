CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki izinsiz çalışma durduruldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, kiraladığı yeni binasında ilgili kurumlardan izin alınmayarak tadilat işlemleri başlattı. Şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Canan Kaftancıoğlu'nun yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasındaki izin alınmadan yapılan tadilat çalışmalarını durdurdu.