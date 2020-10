‘CHP sokağa kaos taşımaya meyilli’

İktidarın her konuya müdahale ettiği ve demokratik ilkeleri çiğnediğini öne sürenlerin son günlerde kriz tellalı, kaos çığırtkanı, kargaşa ve çatışma havarisi kesildiğini savunan Yalçın, “Bu yeni kirli tezgahın arkasında CHP vardır. Psikogenetik açıdan darbeci ve müdahaleci bir parti olan CHP, iktidarı meşru yollardan elde edemeyeceğini gördüğünden; her vasıtaya başvurarak, her konuyu bahane ederek yönetimi ele geçirmek için kolları sıvamıştır. Öyle ki CHP, kriz çığırtkanlığına MHP lideri Sayın Bahçeli’nin askıda ekmek kampanyası bile malzeme yapılmaktadır” dedi. CHP yöneticilerinin hayır hasenatla, toplumsal dayanışmayla, insani değerlerle işi olmadığı için bu partinin yetkilileri ve sözcülerinin, toplumsal karmaşa ve çatışmayı tercih ettiğini iddia eden Yalçın, “CHP’nin mayasında kavgacılık, geçimsizlik ve huysuzluk vardır. CHP sözcülerinin dilinde demokrasi ve insan hakları, kalbindeyse fitne ve fesat vardır. CHP; evlere huzur ve topluma esenlik getirmekten çok sokağa kaos taşımaya, meydanlara ateş ve kan akıtmaya meyillidir. CHP’nin meselesi ekmek değil, tefrika ekmektir” ifadelerini kullandı.

‘Tezgâhlanmış oyun’

Yalçın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “İP’li Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanıyla ilgili açıklamaları, bu cepheye dair FETÖ iltisakı iddialarını ortadan kaldırmak için tezgâhlanmış bir oyun mu? İddiaların odağındaki Akşener ve İP, bu suretle içinde bulundukları siyasi kirlilikten arındırılmak mı istenmektedir?” ifadelerini kullandı.