‘CHP tek adamcağız siyasetine mahkûm’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip “Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur, hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır... Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkûm ettiler” ifadelerini kullandı. Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’ndan, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Ağırlıklı olarak muhalefeti hedef alan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

BİZİMLE YARIŞAMADILAR: AK Parti’nin uzun iktidar döneminde teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri, bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman uluslararası lobilerin sözcülüğünü yaparak, kimi zaman darbecilere göz kırparak kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemişlerdir. Hatta işi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar vardırmışlardır... Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir.

BİZİ TEK ADAMLIKLA SUÇLADILAR: Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur, hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır... Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP’nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP’ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP’de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkûm ettiler.

SAMİMİ ÜZÜNTÜ DUYUYORUM: Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar kızarsak kızalım ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz. Demokrasilerde muhalefetin alternatif programları, projeleri, vizyonuyla iktidarı ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahiptir. Türkiye’de bırakın böyle derinlikli bir misyonu, sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk. İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarma fırsatı yanında ülkemizin gerçek bir ana muhalefete sahip olmasına da vesile olacaktır.

‘Size söz verdik ve yaptık’

Erdoğan, kongrelerin ardından Elazığ’a gitti. Erdoğan, deprem konutları teslim törenine katıldı. Erdoğan, tören öncesi TOKİ tarafından yaptırılan konutları helikopterle havadan inceledi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan da çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Alandaki vatandaşlara otobüs üzerinden hitap eden Erdoğan bir yıl önce Elazığ’da hüzün, dert ve gözyaşı olduğunu, binaların depremle yıkıldığını anımsattı. Erdoğan şunları kaydetti: “Bunların çok daha iyisini yapacağız diye size söz verdik. Yıkılan bu binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize güç verdiniz” diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: “Gelirken balkonlarda selamlayanlara ‘Kaç oda?’ diye sordum, ‘3 artı 1’ diyorlar ve dua ediyorlar. Bizler Cumhur İttifakı olarak bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, bu yola devam ediyoruz” dedi.