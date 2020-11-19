CHP’den Bakan Gül’e: Somut adım atın

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik afişler nedeniyle başlatılan incelemeyi hatırlatarak “Bu bir rant projesidir. Hiçbir idari ve adli soruşturma, CHP’nin Sayın Genel Başkanı olmak üzere hiçbir milletvekilini hiçbir belediye başkanını hiçbir il başkanını ve ilçe başkanını ürkütemez. CHP’yi hiçbir soruşturma doğru bildiği yoldan döndüremez” diye konuştu.

‘İki arada bir derede’

Yeni koronavirüs tedbirlerine de değinen Engin Altay, “Sağlık Bakanı an itibarıyla iki arada bir derededir. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı arasına sıkışmıştır” ifadelerini kullandı. Altay, şöyle devam etti:

“Görünen o ki Bilim Kurulu’nun önerileri budanarak hayata geçirilmeye çalışılmış. Bilim Kurulu’nun hükümete yaptığı önerilerin halkla paylaşılmasını istiyoruz. Maalesef Bilim Kurulu’nun dinlenmemesi; sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmemesi; maske, aşı, ilaç ve test dağıtımındaki beceriksizlikler, karantina süreçlerinin doğru yönetilememesi bugün karşımıza çıkan vahim tabloyu doğurdu. Amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Sen bu işleri bilmezsin, bu işleri bilenlere, Bilim Kurulu’na ve Sağlık Bakanı’na bırak. İş adamlarıyla toplantı yapıp da Bilim Kurulu kararlarını tırpanlama. Ne gerekiyorsa o yapılsın, gerekirse kesintisiz 14 gün karantina yapılsın, bu arada büyük devlet olma özelliğini de göstererek kimseyi de aç açık bırakma.”

Tasarruf önerileri

CHP Grup Başkanvekili Altay, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, tasarruf önerilerini, Türkiye Varlık Fonu’nun kapatılması, kamu-özel iş birliği projeleri üzerindeki garantilerin durdurulması, kamu kurumlarınca kiralanan binaların boşaltılması ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin günlük harcama tutarının yarı yarıya azaltılması şeklinde sıraladı.

Altay, tavsiyelerin yerine getirilmesi halinde gelecek yıl 84 milyar 890 milyon lira tasarruf edilebileceğini belirtti.