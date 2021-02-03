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03.02.2021 - 07:00 |

CHP’den ‘ittifak’ açılımı

CHP’de Parti Meclisi (PM) ve milletvekillerinden oluşan 30’ar kişilik heyetler bugün ve yarın Afyon ve Uşak’ta olacak. Sahaya inen CHP heyetleri il ziyaretlerinde İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti’yi ziyaret edecek.

CHP’den ‘ittifak’ açılımı
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

 

CHP, AK Parti’nin kaleleri sayılacak illere kalabalık bir milletvekili grubuyla gidiyor. CHP, il ziyaretlerinde Millet İttifakı partilerinin yanı sıra Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin de kapısını çalıyor.

CHP heyetleri bu kapsamda bugün ve yarın Afyon ve Uşak’ta temaslarda bulunacak. CHP heyeti gruplar halinde hem parti örgütüyle buluşacak hem de sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerine ziyaretler yapacak. CHP’nin Uşak programında aralarında Fırıncılar Odası, Manavlar Odası, Kahveciler Odası’nın da yer aldığı 48 odayı ziyaret de yer alıyor.

Uşak heyetinin başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, saha çalışması yaptıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Daha önce Elazığ’a, Aksaray’a, Ege bölgesi illerinin bir kısmına gittik. Şimdi Uşak ve Afyon’a gidiyoruz. Vatandaşları, esnafı, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini dinliyoruz. İlçelere gidiyoruz. Bunları raporlaştırıyoruz. Ekonomik krizi, koronadaki hükümetin beceriksizliğini, bunların sonuçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. İlin valisine, emniyet müdürüne, siyasi partilere de ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şehrin sorunlarını kamuoyunun gündemine getiriyoruz.”

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