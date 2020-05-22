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22.05.2020 - 13:27 | | DHA

CHP'li eski başkan yardımcısı Banu Özdemir, adliyeye sevk edildi

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

CHP'li eski başkan yardımcısı Banu Özdemir, adliyeye sevk edildi

Kentte önceki gün saat 17.00 sıralarında korsan olarak merkezi sistemin frekansına giren kişi ya da kişiler, bazı camilerden müzik yayını yaptı. Çalınan 'Çav Bella' isimli İtalyanca marş karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma devam ederken, bu kez de dün Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısı çalındı. Bu gelişme üzerine birçok kişi, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

CHPli eski başkan yardımcısı Banu Özdemir, adliyeye sevk edildi

Öte yandan, frekansına korsan yolla girilerek müzik yayını yapılan Hisar Camii'ndeki merkezi sistem görüntülendi. Müezzinin ezan, sela ya da duaları okuduğu odada, sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen frekansa giriş yapıldığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Camiden müzik yayını yapılan anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, dün gözaltına alındı. Özdemir, emniyette ifadesinin alınmasının ardından, bugün öğle saatlerinde 'Dini değerleri aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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