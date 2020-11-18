Çinileriyle saklı bir hazine

Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından ve aynı zamanda kızı Mihrimah Sultan’ın eşi olan Damat Rüstem Paşa, tarihi kaynaklarda tartışmalı bir şahsiyet olarak yer alıyor. Saraybosna’nın Butmir köyünde, domuz çobanı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Rüstem Paşa, genç yaşta İstanbul’a getirilip devşirildikten sonra, enderunda iyi bir eğitimden geçirildi. Üstün yetenekleri dolayı Sultan Süleyman’ın gözüne girince önce Diyarbakır beylerbeyi, sonrasında ise Anadolu Beylerbeyliği’ne atanan Rüstem Paşa, Mihrimah Sultan ile evlendirildikten sonra saray entrikaları ve rüşvet olaylarına adı karıştı. Rüstem Paşa yerli ve yabancı kaynaklarda aksi biri olarak tanımlanırken, geride çok yüklü bir servet bıraktı. Fransızların ‘korkunç yaratık’, Almanların ‘gaddar ve menfur’ diye tanımladığı, Rüstem Paşa’nın servetinin yaklaşık 12 milyon altın olduğu, farklı coğrafyalarında birçok hayır eseri yaptırdığı kaynaklarda yer alıyor. Rüstem Paşa’nın yaptırdığı en önemli eser ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyaret ettiği ve 1561’de Mimar Sinan’a yaptırılan Rüstem Paşa Cami oluşturuyor.

Tahtakale Hasırcılar Çarşısı girişinde bulunan tarihi caminin kubbe eteklerine kadar her tarafı çinilerle kaplı bulunurken, Mimar Dr. Sinan Genim ise söz konusu eser için, “İnşa edildiği dönemde Osmanlı çini sanatının en başarılı örneklerinden. Eşsiz bir eser. Rüstem Paşa Cami, şehir içindeki konumu, fevkanî yapısı ve Sinan camileri içindeki yeri kadar olağanüstü çini süslemeleriyle de ünlü bir saklı hazinedir” ifadelerini kullanıyor.

‘Asıl mesaj Rusya’ya’

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni ise Pompeo’nun ziyaretine ilişkin, “Patrikhane ziyareti Rusya’ya verilen bir mesaj” yorumunda bulunurken, “Pompeo’nun İstanbul Patrikhanesini ziyareti, Türkiye’ye yönelik Yunanistan’ın desteklendiği, Rusya’ya yönelik de Ortodoks Hristiyanlığın merkezinin İstanbul olduğu mesajıdır. Rüstem Paşa Cami ziyareti ise diplomatik bir tavır ve Müslüman dünyaya, ‘İslam inancına saygılıyız’ mesajı” diye konuştu