Çirkin paylaşımda 11 kişi gözaltında

Mersin’de gözaltına alınan şüpheli E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İstanbul’da gözaltına alınan 5 şüpheliden K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö.D., ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldılar.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan “Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ’cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız” ifadesini kullandı.