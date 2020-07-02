MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Çirkin paylaşımda 11 kişi gözaltında
ABONE OL
02.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çirkin paylaşımda 11 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çirkin paylaşımda 11 kişi gözaltında

Mersin’de gözaltına alınan şüpheli E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İstanbul’da gözaltına alınan 5 şüpheliden K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö.D., ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan “Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ’cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız” ifadesini kullandı. 

Erzurum'da çöken metruk bina, paniğe yol açtıErzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TSK’ya yerli manpads: Sungur

TSK’ya yerli manpads: Sungur

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Madımak’ta yarım kalan düşleri yaşatacaklar

Madımak’ta yarım kalan düşleri yaşatacaklar

Sıradaki Haber