Çirkin yazıya soruşturma

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadelerin yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığını aktardı. Çataklı, yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını vurguladı.