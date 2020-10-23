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23.10.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Çirkin yazıya soruşturma

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul’un Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Çirkin yazıya soruşturma

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadelerin yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığını aktardı. Çataklı, yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını vurguladı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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