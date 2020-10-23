23.10.2020 - 07:00 | | ANKARA AA
Çirkin yazıya soruşturma
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul’un Pendik ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadelerin yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığını aktardı. Çataklı, yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını vurguladı.
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