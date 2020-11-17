Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Koncuk’un istifası sorulan Akşener, İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısının 36’ya düştüğünü belirterek, “Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın normal bir üyemizin, sade bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yollarını ayırması son derece bizleri üzen bir durumdur. Ama benim bir özelliğim var; istifa ile ilgili irade beyanında bulunmuş hiçbir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz, kelime sarfetmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim” dedi.

‘Hayırlı olsun’

Özdağ’ın ihraç edilmesine ilişkin Akşener, “Keşke böyle olmasaydı ama Sayın Özdağ’ın beni, partimizi ve Başkanlık Divanı’nın neredeyse yarısını ilzam eden iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisini disiplin kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Herkes için hayırlı olsun. Üzüldüğümü ifade etmek isterim” diye konuştu.

‘Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağız?’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik itham ve açıklamaları nedeniyle ihraç edilen Ümit Özdağ’ın, “İYİ Parti’nin CHP, SP ve HDP ile yeni anayasa taslağı için masaya oturduğu” iddiasına yanıt verdi. Akşener, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz” dedi. Fox TV’de açıklamada bulunan Akşener, Özdağ’ın anayasa taslağı iddiasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: “Böyle bir anayasa çalışması yok. Nereden çıktı, nasıl çıktı sorusu da soru işareti. İYİ Parti’yi kötüleyeceğim diye bütün siyasi partilere de, ‘Böyle bir çalışma yaptınız gizli gizli’ diyorsunuz. HDP açıkladı, Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı ‘Yok böyle bir şey’ diye. Ben zaten öldüm açıklarken, Sayın Kaboğlu da ‘yok’ diyor.”

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışma yaptıklarını söyleyen Akşener, “Bütün partilerle bu tasarıyı paylaşacağız. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdi. Ben bu tasarıyı Sayın Erdoğan ile de paylaşmak isterim” dedi.