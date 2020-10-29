‘Coşkulu kutlama hepimizi sevindirir’

Genelgedeki “Vali/kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında, başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyecek” ifadelerini hatırlatan Türk, “Valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenecek törenler resmî törenlerdir. Diğer kurum/kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından düzenlenecek törenler için vali/kaymakam onayını aramak, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izin sistemine bağlamak demektir. Oysa Anayasa’mızın ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’ kenar başlıklı 34. maddesine göre; herkes, önceden izin almadan, silâhsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahiptir.” ifadelerini kullandı.



Türk, şöyle devam etti: “Unutmayalım: Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ’ün 10. yıl nutkunda büyük bir coşkuyla söylediği gibi, Türk Milleti için ‘en büyük bayramdır.’ Cumhuriyete sahip çıkan halkımızın bu büyük bayramı aynı coşkuyla kutlaması, hepimizi sevindirecek bir olaydır. Tabiî, koronavirüse yakalanmamak için sağlık yönünden gerekli bütün önlemlerin alınması şarttır. Vali ve kaymakamlar, kutlama törenlerini düzenleyenler bu konuda gereken dikkati göstermelidir. Bunun dışında bir yasak söz konusu olamaz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!”