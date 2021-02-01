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01.02.2021 - 19:52 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ATAK Electric, tüm dünyada gururumuz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü seviye sürücüsüz elektrikli otobüse ilişkin, "KARSAN ve ADASTEC firmalarımızın ortak üretimi olan ATAK Electric, tüm dünyada temiz enerji tüketiminin öncelikli olduğu böylesine bir dönemde inşallah gururumuz olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ATAK Electric, tüm dünyada gururumuz olacak

Erdoğan, Telegram hesabından, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüse ilişkin paylaşımda bulundu.

Otobüsün önünde çekilen fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim, dünyanın seri üretilen ilk 4'üncü seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsümüzü, ATAK Electric'i, bugün Külliyede test ettik. KARSAN ve ADASTEC firmalarımızın ortak üretimi olan ATAK Electric, tüm dünyada temiz enerji tüketiminin öncelikli olduğu böylesine bir dönemde inşallah gururumuz olacak. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

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