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21.11.2020 - 07:00 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan’ın acısını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi İhsan Kadaifci’yi kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı acılı gününde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan’ın acısını paylaştı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi görürken yaşama veda eden İhsan Kadaifci için Tuzla’daki Mercan Yeni Camisi’nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan’ın acısını paylaştı



Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Pekcan ve yakınlarına taziyelerini iletti. Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TİM Başkanı İsmail Gülle de saf tuttu. Kadaifci’nin cenazesi Tuzla Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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