Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Geçmişi sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz” dedi. Erdoğan, “Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da dün partisinin Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, “Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişiçocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise, Türkiye’nin PKK ile mücadele için Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de yürüttüğü harekatların, sınırlarımızın emniyeti, milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı” ifadesini kullandı.

‘Foyaları döküldü’

“PKK’ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü” diyen Erdoğan, “Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz” dedi.

Şehitliğin bir yok oluş olmadığına dikkati çeken Erdoğan, “Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak bilemezsiniz” ayetini anımsattı. Son olarak iki yüzbaşı ve bir başçavuşun Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüklerini belirten Erdoğan, “Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor” dedi.

‘Ey Batı neredesiniz?’

Erdoğan, “Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye’nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyordu. 15 Temmuz hadisesi oldu sesiniz çıkmadı. Şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah’ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaşanan acıların milleti birbirine daha da yakınlaştırdığını, bağları sıkılaştırdığını aktararak “Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz” açıklaması yaptı.

‘Ne kadar gerekiyorsa...’

Teröristlerin gelmesini beklemeyeceklerini, gidip inlerinde başlarını ezeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Bununla da kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız” dedi.

Kongre salonuna asılan ay yüzeyine inen Türk astronotlar pankartı büyük ilgi gördü.

‘Birbirimize inanıyoruz’

Muhalefete konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeleri hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Bugün Milli Savunma Bakanı’m, İçişleri Bakanı’m bir heyet olarak önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı ziyaret ettiler ve bu olaylarla ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti’yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı’mızı bir kanadı, Sayın Devlet Bahçeli ise ‘Zaten Meclis’te biz sizi dinleyeceğiz, biz size inandık, güvendik, biliyoruz dolayısıyla bize gelmenize gerek yok.’ dedi ve şu anda yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten malum, farklı. Birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz, dayanışma içindeyiz ve Allah’ın izniyle bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan sathında da gösteriyor.”