Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle telekonferans yaptı: Gençlerimize güveniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonunda aralarında sporcuların da bulunduğu gençlerle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Erdoğan, şu mesajları verdi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonunda aralarında sporcuların da bulunduğu gençlerle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Erdoğan, şu mesajları verdi:



GENÇLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum. Mübarek Kadir gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Virüs salgını sebebiyle maalesef bu sene buruk ramazan geçiriyoruz. Gençlerimizin kendi bayramına, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımı. 19 Mayıs, Çanakkale’de başlayan tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen milletin yeniden dirilişidir. Derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Siz gençlerimiz için bir ilham kaynağıdır... Samsun’da atılan ilk adımın önemini kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum. Gençler sadece eğitim, ticaret ve siyasette değil artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor.



PROVOKATÖRLERE KARŞI UYANIK OLUN: Gençlerimizin salgın sürecinde ortaya koyduğu fedakar çalışmaları takdirle karşılıyoruz. STK’larımızda, Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan gençlerimize teşekkür ediyorum. Gönüllü faaliyetlerde bulunmak da nasip, şuur ve aidiyet meselesidir. Van ve Adana’da olduğu gibi milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmesini, yapılan yardımlara tahammül gösterememesi doğaldır. Gezi olaylarında sokakları ateşe verenler, polisimize kurşun sıkanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır. 1960 darbesinden itibaren Türkiye ne çektiyse, hepsinin arkasında bunların silueti vardır. 70’lerde gençleri birbirine kırdıranlar da bunlardır. Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyoruz... Hukuk, demokrasi güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklar. Gençlerin arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimizden sosyal medyada sahte isimler, sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.



BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN: Virüse karşı elde ettiğimiz başarıların kalıcı olması bizlere bağlıdır. Rehavete düşersek, Allah korusun çok daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Bilhassa gençlerimizin ‘bana bir şey olmaz’ gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önem arz ediyor. Nerede olursak olalım maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz. Normalleşmeyi 20 Mart öncesi rutine geri dönüş olarak algılamayacağız. Tüm bu hususlara riayet ettiğimizde inşallah kısa sürede virüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi salgınla mücadelemizde de bu ülkenin siz gençlerine güveniyorum. yakından takip ediyorum: Jimnastikte dünya şampiyonu İbrahim Çolak (yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat oldu) kardeşime bu süreç içerisinde bunu da fırsata dönüştürmek suretiyle şifalar diliyorum. Voleybolcu kardeşlerim de var. Genç yaşta maalesef şu anda sakat durumda olan Meltem (6 yıl önce 16 yaşındayken evinde düşerek başını duvara çarptıktan sonra yatalak kalan voleybolcu) kardeşimize şifalar diliyorum. Meltem’i yakından takip ediyorum ve yarından itibaren Ankara’da tedavisine devam edeceğiz. Annesiyle görüşmelerimi yaptım ve takibini başta doktorum olmak üzere hepsi yakından takip ediyorlar.



‘Asla vazgeçmeyin’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin ‘gelecek’ mesajları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, gençliğimizin aynı Milli Mücadele ruhu ile ülkemizi parlak bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.



Milli sporcular ve genç yeteneklerle görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye’nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, Milli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, Milli Atlet Ramil Guliyev, Milli Güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Milli Okçu Mete Gazoz, Milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, Tiyatrocu Nazlı Bakır, genç piyano sanatçısı Yiğit Avcı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Halil İbrahim Timurtaş, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Ayşe Nur Ak, Antalya’da web tasarımları yapan görme engelli Mert Yakıştır ile konuştu.