Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib saldırısıyla ilgili konuştu: Rejim için bunun sonuçları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’teki saldırının mutabakatın açık ihlali olduğunu ifade ederek, “Rejim için tabi ki bunun sonuçları da olacaktır. Rus tarafına da bunun bütün bilgilerini koordinatları ile birlikte arkadaşlarımız verdiler. Askeri gözlem noktalarımız tabi ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar” dedi. Erdoğan, “Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi, özellikle de çok kararlı şekilde başlattığımız nükleer enerji meselemizdir ve rakam orada çok çok ciddidir” yanıtını verdi.



Ukrayna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



GÖZLEM NOKTALARI KALACAK: İdlib’de 7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib mutabakatının açık ihlalidir. Rejim için tabiİ ki bunun sonuçları da olacaktır. Derhal karşılık verdik ve ‘Bundan sonra gereği neyse yapılacak’ dedik. Bu attığımız adımın ardından da orada 76 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirdik. Bunların büyük bir kısmı ölmüş durumda, belli bir kısmı yaralı. Fakat Rus tarafına da bunun bütün bilgilerini de koordinatları ile birlikte arkadaşlarımız verdiler. Askeri gözlem noktalarımız tabi ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar da bunun için yapılıyor. İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi de onlara bildirdik. İdlib konusunda uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Türkiye’yi takdir etmek yeterli değil, biz somut adımlar da görmek istiyoruz.



CİDDİ DERS OLDU: (İdlib’e operasyon) İdlib operasyonunun bu şimdi ilk ayağı. Bunu cuma günü söyledim. Şimdi bu operasyon yapıldı ama bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlar ama yapılan operasyonların bunlara ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim. Durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.



‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’



RUSYA İLE ÇATIŞMAYA GİRMEYİZ: (Rusya ile gerginlik) Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi nükleer enerji meselemizdir ve rakam orada çok çok ciddidir. İkincisi, TürkAkım Projesi de çok büyük önem arz ediyor ve oradan malum Avrupa’ya geçiş var. Bir diğer adım, şu anda doğalgazımızı çok ciddi bir oranda Rusya’dan alıyoruz. Bu da bizim için önemi ifade ediyor, çünkü stratejik bir yatırım.



OTURUP KONUŞACAĞIZ: Rusya ile aramızda bir diğer önemli adım da S400 konusu. Bizim S400’den geri adım atmamız diye bir şey söz konusu değil. Toplam ticaret hacmimiz 20 ila 25 milyar dolar arasında. Turizm noktasındaki ilişkilerimiz de iyi bir noktada. Malum, birinci sırada Rusya. Almanya ikinci sıraya düştü. Bunlar bizim için önem arz ediyor. Bunları biz görmemezlikten gelemeyiz. Onun için de tabi her şeyi oturacağız konuşacağız. Öfke ile değil. Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur. Ama tabii nerede öfke, nerede zarar bunların da tespitini yapmak, istişare ile kararını vermek önem arz ediyor. Şu anda durum bu.



‘ABD ve AB’nin farkı yok’



(ABD’den gelen olumlu mesajlar) Bu son gelişmelerle ilgili bunlardan bize gelen bir destek beyanı yok ama ne zaman bunlarla bir araya gelsek hepsi ‘İdlib’de ne oluyor?’ diye soruyorlar. Biz de ne olduğunu kendilerine anlatıyoruz. Ama desteğe gelince, bunlardan herhangi bir destek yok. 3+3 milyar avro destek vereceklerdi. Bir şey gelme ihtimali yok. Bu konularda ABD ve AB’nin farkı yok. Zaten bunlar tek millettir biliyorsunuz.



MERKEL İLE GÖRÜŞME: Libya’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri komite toplantısı yapıldı, sonuçlarını takip edeceğiz. Biz meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında siyasi süreci desteklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Sayın Merkel’le bir telefon görüşmem olacak. (Almanya’dan gelen ‘Libya’da ihlal var’ açıklaması) Biz de endişelerimizi söyleyeceğiz. Yaklaşımlarından fazlasıyla endişeliyiz. Çünkü bunlar teröristlerle iş birliği yapıyor. Başta Makron, zaman zaman Sayın Merkel’e söylediğimiz halde aynen o da devam ediyor. Serrac’ın meşru olduğunu kabul ediyorlar. Buna rağmen yine Hafter’i savundular, ardından yine davet ettiler. Şimdi yine gelme sözü vermiş. Son görüşmelerin durumunu ele alacağız ama maalesef bunlar samimi değil.



Ukrayna’nın resmi selamlaması









(Erdoğan’ın ‘Şan olsun Ukrayna’ selamlamasının Rus basınındaki yansıması) Bu Ukrayna’nın resmi selamlaması. Ukrayna’ya her gelen devlet başkanı bu ifadeyi kullanır. Bize gelenler nasıl ‘Merhaba Asker’ diyor? Bu da böyle bir şey. Ayrıca bir infial de görmedik biz.



HABLEMİTOĞLU’NUN KATİL ZANLISI: Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesi için de girişimlerimiz sürüyor. Bunu kendisinden özellikle istedim. ‘Bizim için çok ama çok ileri derecede önemli. Şu anda iltica ile ilgili de girişimleri olmuş. Dolayısıyla burada bir yanlışa düşüp de buna böyle bir kapıyı da açacak olursanız, bu aramızdaki ilişkileri de sıkıntıya sokabilir’ dedim.”

Her sabah bir kaşık dut pekmezi



(Koronavirüs ile ilgili tedbirler neler olacak? Sizin virüse/virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?): Biz ilk işimiz olarak dedik ki; bu kadar insan Çin’de sıkıntıyı yaşıyor, orada bizim vatandaşlarımız da var, onları bir defa kurtaralım. Benim bir tavsiyem var. Tabi bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan.



‘Deprem vergileri amaca yönelik kullanılmıştır’



Tabi bu fakir çok deprem yaşadı. Bir defa, İçişleri Bakanı Süleyman Bey kardeşimiz, o Alevi köyleriyle ilgili oraya gidip gezdi. Dönüşünde telefon etti ve dedi ki ‘Söylenildiği gibi değil.’ Buradaki Alevi kardeşlerimiz bizim çalışmalarımızı takdirle karşıladılar.’ Bazı yerlerde zemin çok çok yumuşaksa oralarda fore kazık sistemine gireceksin. Zemin +4,5,6 oralarda olmaz. Sakarya’da yaptığımız gibi zemin+3. Çünkü istiyoruz ki böyle bir felaket bir daha geldiğinde aynı sıkıntıları yaşamayalım. ‘Bunlar ne için verilmişse, verildiği yere harcanacaktır’ dedik. Nitekim biz bu konularda en ufak bir suiistimale gidemeyiz. Geçmişten bu yana da bunlar hangi amaçla verilmişse aynen o amaca yönelik olarak kullanılmıştır. Asla bu konularda bir israfa, suiistimale gitmek söz konusu değildir.



‘Trump’ın planından bir şey çıkmaz’



‘Trump’ın planından bir şey çıkmaz’Abbas ve Heniyye’yi kararlı gördüm. Tabi bunları görünce duygulanıyoruz. Ecdadımız bunun güzel örneklerini vermiş zaten. İnşallah biz de üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Zaten Trump ile Netanyahu’nun bir araya gelerek yapmış oldukları gösteri bir netice tevdi etmiyor. Bundan bir şey çıkmaz. Oraya kippalıları toplamışlar, 3-4 tane de malum Arap büyükelçisi, o kadar. Suud Kralını daha aramadım. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı onlar olduğu için oradan olumlu netice çıktığına göre, müspet.