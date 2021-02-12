Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de

Ahmet Erdoğan Camisi’yle ilgili bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Selçuklu mimari tarzında yapılmış çatılı bir camidir. Dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanıldı. Estetik anlamda herkesin çok beğendiği bir cami ibadete açılacak. 1050 metrekarelik bir alana sahip ve 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. İlahiyat fakültesinin yanında olduğu için de fakülte öğrencilerine bir uygulama camisi olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan adına yaptırılan camiyi açacak.