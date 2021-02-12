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12.02.2021 - 07:00 | | RİZE DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün sürecek Karadeniz programı için memleketi Rize’ye gitti. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde adını taşıyan üniversitenin mimarlık, mühendislik ve eğitim fakültelerinin ek binalarını ile iş insanı Mehmet Erdoğan’ın babası Ahmet Erdoğan adına yaptırdığı caminin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de

 

Ahmet Erdoğan Camisi’yle ilgili bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Selçuklu mimari tarzında yapılmış çatılı bir camidir. Dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanıldı. Estetik anlamda herkesin çok beğendiği bir cami ibadete açılacak. 1050 metrekarelik bir alana sahip ve 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. İlahiyat fakültesinin yanında olduğu için de fakülte öğrencilerine bir uygulama camisi olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan adına yaptırılan camiyi açacak.

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